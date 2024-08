Hygor vence os 200m e fecha Brasileiro sub-23 com três ouros

Outras provas

Houve outras nove finais individuais na última sessão do Campeonato Brasileiro sub-23 de atletismo. Outro grande destaque do dia veio na versão feminina dos 200m, em que Hakelly Maximiano da Silva, de 15 anos de idade. Ele ganhou com 24s12, a frente de Daniele Campigotto - que foi ouro nos 100m -, com 24s29, e de Letícia Ruzilla de Paula, com 24s65.

Fabrício Pereira venceu os 110m com barreiras com 13s92, seguido por Thiago Ornelas (13s95) e por José Eduardo Mendes (14s11). Maria Luiza Fernandes venceu os 100m com barreiras, com 13s61, igualando seu recorde pessoal, a frente de Pietra Campbell (13s69) e de Giovana Corradi (13s79).

Já nos 1.500m, Leonardo Santos venceu a disputa masculina com 3min46s61. Jânio Varjão foi prata com 3min48s96, enquanto Victor Hugo Santos levou o bronze com 3min49s82. Entre as mulheres, Mirelle Leite da Silva, que já havia vencido os 3.000m com obstáculos, foi a vencedora com 4min31s41, bem a frente de Luise Rosa Braga (4min35s86) e de Sabrina Pena (4min38s99).

Pelo lançamento de disco, Samanta Lopes foi ouro com 46,76m. Maria Eduarda Matos foi prata com 46,11m, enquanto Raissa Lima levou o bronze com 44,56m. No masculino, Mateus Torres venceu com 55,38m, seguido por João Victor Ferreira, com 51,29m, e por João Marcelo Souza, com 48,62m. No salto triplo masculino, João Pedro Azevedo ganhou com 15,95m, seguido por Felipe Izidoro, com 15,80m, e por Mikael Pochini, com 15,39m.

Revezamentos

Por fim, nos revezamentos 4x400m, uma surpresa: o Praia Clube levou o ouro no masculino com 3min10s36, superando o Pinheiros dos atletas olímpicos Jadson Erick Lima e Matheus Lima - além de Leonardo Santos e Edson Micael -, que marcou 3min10s57. O quarteto do Praia foi formado por Lucas Henrique Reis, Gabriel Santos, Lucca Campbell e Elias Santos.