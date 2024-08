América e São Paulo empatam na penúltima rodada do Brasileirão

América-MG e São Paulo empataram em 1 a 1 no encerramento da penúltima rodada do Brasileirão de futebol feminino, em Contagem (MG), na tarde deste domingo (18). O Tricolor permaneceu na terceira colocação da tabela de classificação, enquanto o Coelho desperdiçou a oportunidade de entrar no G-8 e chegar na rodada final em posição confortável para avançar ao mata-mata.

Jogando fora de casa, o São Paulo abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, com Camilinha. No entanto, não demorou muito para que o América-MG chegasse ao empate. Dez minutos depois, Valéria Lima balançou as redes e igualou o marcador. Sem as equipes estarem inspiradas, o placar permaneceu o mesmo até o final, terminando em 1 a 1.

Com o ponto somado, o São Paulo chegou aos 27 pontos e manteve a terceira colocação do Brasileirão Feminino. Já classificada para o mata-mata, a equipe paulista vai para a última rodada dependendo apenas de si para terminar no top-3 da tabela de classificação. Seu próximo adversário será o Grêmio, na quarta-feira (21), às 15h, em Cotia (SP).