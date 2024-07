Calendário do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 [su_tabs] [su_tab title="25/07" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-07-25" date_to="2024-07-25" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="26/07" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-07-26" date_to="2024-07-26" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="27/07" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-07-27" date_to="2024-07-27" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="28/07" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-07-28" date_to="2024-07-28" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="29/07" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-07-29" date_to="2024-07-29" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="30/07" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-07-30" date_to="2024-07-30" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="31/07" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-07-31" date_to="2024-07-31" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="01/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-01" date_to="2024-08-01" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="02/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-02" date_to="2024-08-02" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="03/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-03" date_to="2024-08-03" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="04/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-04" date_to="2024-08-04" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="05/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-05" date_to="2024-08-05" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="06/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-06" date_to="2024-08-06" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="07/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-07" date_to="2024-08-07" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="08/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-08" date_to="2024-08-08" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="09/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-09" date_to="2024-08-09" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="10/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-10" date_to="2024-08-10" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [su_tab title="11/08" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [event_list title="AGENDA DO DIA" team="0" league="169610" season="235821" venue="0" status="default" format="default" date="range" date_from="2024-08-11" date_to="2024-08-11" date_past="" date_future="" date_relative="0" day="" number="5000" order="default" columns="event,teams,time,league" show_all_events_link="0" align="none"] [/su_tab] [/su_tabs]

+SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP

Confira o calendário dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com todas as provas e torneios que terão a participação de atletas brasileiros. Por não ter se classificado no futebol masculino e no rúgbi sevens masculino, o país não tem atividade no dia 24 de julho, data em que apenas as duas modalidades acontecem.