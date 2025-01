Internacional testa sistema de reconhecimento facial em todos os setores do Beira-Rio

O período de cadastramento vai ocorrer entre fevereiro e julho. A tecnologia começou a ser testada no estádio em fevereiro do ano passado, no portão 5. Agora, os demais setores do estádio passarão pelos necessários testes, com o objetivo de garantir a plena operação da tecnologia até julho, prazo máximo definido pela Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023).

"No ano passado, nossa média de público em jogos com o Beira-Rio completamente liberado foi superior às 30 mil pessoas, e sabemos que, em partidas de grande procura, tanto as filas para acesso aos portões quanto o cambismo, que tira ingressos das mãos dos sócios e sócias, são problemas consideráveis. Esses dois casos são exemplos práticos de situações que passarão por evolução a partir da adoção do novo sistema", disse Rodrigo Lucca, diretor executivo de operações do Inter.