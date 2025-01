Flamengo anuncia o empréstimo de argentino Carlos Alcaraz para time da Inglaterra

Ainda de acordo com o informativo divulgado pela diretoria flamenguista, o time inglês vai ter uma obrigatoriedade de compra do jogador no caso de Alcaraz cumprir as metas estabelecidas entre as partes no contrato.

O Flamengo recebeu a oferta logo após a partida contra o Sampaio Corrêa e o negócio foi fechado na manhã desta sexta-feira. O jogador de 22 anos chegou ao Rio em agosto do ano passado cercado de grande expectativa e se tornou a contratação mais cara do clube.

Para contar com o meia, a equipe carioca desembolsou US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) junto ao Southampton. Nesta passagem pela Gávea, Alcaraz disputou 19 partidas, balançou as redes em três oportunidades e deu três assistências.