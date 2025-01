Manchester United garante vaga nas oitavas da Liga Europa; Roma avança e vai jogar playoffs

MANCHESTER GARANTE VAGA FORA DE CASA

Jogando como visitante, o Manchester adotou uma postura cautelosa para não ser surpreendido pelo Steua Bucareste. Com um sistema de marcação eficiente, definiu a disputa em 2 a 0 com dois gols no segundo tempo.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o jogo ganhou intensidade na volta do intervalo. O time inglês apertou o ritmo e acertou a trave do Steua duas vezes nos dez primeiros minutos. Tamanha pressão acabou resultado em gol dos visitantes. Aos 14, Mainoo cruzou e Dalot estufou a rede para fazer 1 a 0.

Destaque da partida na etapa final, Mainoo aproveitou chance na área e definiu o confronto fazendo o segundo gol dos ingleses e garantindo a vitória na casa do Steua Bucareste.

ROMA VENCE E GARANTE VAGA NOS PLAYOFFS