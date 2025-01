Palmeiras encaminha venda de Rony para time do Catar treinado por Artur Jorge

Depois de recusar o Fluminense e conversar com Atlético Mineiro e Santos, Rony está perto de terminar sua trajetória no Palmeiras. O atacante gostou da proposta do Al-Rayyan, e sua venda está encaminhada. Ele é esperado no Catar para definir os últimos detalhes da transação, passar por exames e ser anunciado pelo novo clube, treinado pelo português Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo.

Rony preferiu o time do Catar ao Fluminense porque ganhará no exterior o salário desejado, de mais de R$ 1 milhão. No Al-Rayyan, ele encontrará outros brasileiros: Roger Guedes, Gabriel Pereira e Thiago Mendes. Sua contratação foi um pedido de Artur Jorge.

É público o desejo do Palmeiras de negociar Rony, que perdeu a titularidade em 2024, passou a ser contestado e criticado por parte considerável da torcida. Até mesmo Abel Ferreira, que tanto defendeu o atleta, concorda que é saudável que o atacante de 29 anos busque um novo clube em 2025, dado o desgaste no time paulista.