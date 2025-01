Corinthians: oposição projeta afastamento de Augusto e crê em 'virada' entre sócios em 60 dias

Há uma semana, a sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, ferveu com a votação do impeachment de Augusto Melo. Apesar dos cartazes espalhados pelo local denunciando um suposto "golpe", e as ameaças de torcedores do lado de fora contra o processo, a maioria dos membros do Conselho Deliberativo optou pela aprovação da votação de destituição. A oposição, inclusive, já projeta e se articula para um cenário sem o atual mandatário.

Ainda não há data para a nova reunião do Conselho Deliberativo. Foram 126 votos contra 114 a favor da abertura da votação do impeachment. Ao Estadão, o presidente do presidente do Conselho Deliberativo Romeu Tuma Jr. afirmou que quem não esteve presente na votação anterior poderá opinar sobre o avanço do impeachment, o que gerou discordância em uma parte dos conselheiros. A priori, uma reunião virtual está descartada.

Augusto Melo afirma que o processo de impeachment se trata de um "golpe" contra sua gestão. Ele se apega ao fato de o Conselho de Ética ter determinado a suspensão da votação da destituição até que o inquérito da Polícia Civil sobre a Vai de Bet seja encerrado. Por outro lado, Romeu Tuma Jr, crê não ser necessário aguardar o fim das investigações porque um dos motivos para o mandatário ser impichado seria suposta gestão temerária.