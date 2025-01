Vereador aciona MP para derrubar final da Copinha no Pacaembu

O vereador Nabil Bonduki (PT-SP) entrou com uma ação no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM) para impedir que o Pacaembu receba a final da Copinha, entre São Paulo e Corinthians, neste sábado (25). Ele solicita a revisão do alvará provisório emitido pela Secretaria de Licenciamento Urbano (SMUL) permitindo a realização da partida, citando risco à integridade do público por supostas irregularidades.

De acordo com o vereador, o alvará provisório emitido pela Prefeitura foi baseado em uma vistoria precária, citando a ausência da gestora do contrato (Allegra) na participação do processo. Ele reclama ainda de os documentos terem sido classificados como restritos, o que dificultaria a fiscalização pública, e de o evento ter recebido uma classificação de "risco médio", o que seria inadequado tratando-se de um dos principais clássicos da cidade.

Bonduki ressalta também que a Lei Geral do Esporte e o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF) exigem que laudos técnicos sejam entregues 45 dias antes do evento. Como o alvará foi emitido em 20 de janeiro, o documento estaria fora do prazo.