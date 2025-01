Guardiola conta com estreantes e Vitor Reis pode estrear no City: 'Tem personalidade enorme'

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse nesta sexta-feira, que espera contar com o brasileiro Vitor Reis para o jogo deste sábado, diante do Chelsea, pelo Campeonato Inglês. Recém-contratado, o jovem zagueiro pode ganhar uma oportunidade em função dos muitos desfalques que o treinador espanhol tem no elenco. Na conversa com os jornalistas, ele afirmou ter gostado dos primeiros treinamentos do atleta revelado pelo Palmeiras.

"Vitor é jovem, tem uma personalidade enorme, mas precisa de tempo. Se estiver aqui conosco, é claro que pode começar (como titular diante do Chelsea)", comentou Guardiola que disse ainda não saber como vai escalar o seu time. "Tivemos alguns problemas e, no dia da partida, por exemplo, vamos ter só um defensor".

As baixas no elenco têm sido um problema tão preocupante que o comandante resolveu queimar etapas. Além de Vitor Reis, Abdukodir Khusanov (zagueiro) e Omar Marmoush (atacante), também recém-chegados, vão ficar à disposição. "Sim, eles podem jogar", afirmou na coletiva.