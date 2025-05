Adidas lança tênis e mira Brasil em meio a crescimento de corridas de rua

O boom de corridas de rua fez o mercado consumidor brasileiro entrar na rota das grandes marcas esportivas. Exemplo disso é a alemã Adidas, que mirou o país nas ações do lançamento do Boston 13, que acontece hoje e joga holofote neste público.

"O Brasil está entre os principais mercados de Running para a marca no mundo. Isso reforça a relevância do país no cenário global da corrida de rua, não apenas pelo volume de vendas de produtos, mas também pelo crescente interesse e engajamento dos brasileiros na modalidade. O lançamento do Adizero Boston 13 chega, justamente, para atender esse público cada vez mais exigente e que busca a performance da consagrada linha Adizero", disse a empresa ao UOL.

No ano passado, houve um crescimento de 29% das corridas de rua no Brasil, segundo estudo da Abraceo (Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esporte Outdoor). A instituição, inclusive, apontou um mercado nacional de 14 milhões de corredores durante o 3º Summit em parceria com a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), realizado no começo do mês passado.