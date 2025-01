São Bernardo defende campanha perfeita no Paulistão diante do perigoso Mirassol

Não é de hoje que o São Bernardo inicia bem o Campeonato Paulista e entra como um dos candidatos a avançar para a fase de quartas de final. Com duas vitórias em dois jogos, o time do ABC quer manter os 100% de aproveitamento diante do Mirassol, nesta quinta-feira, às 18h30, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em duelo válido pela terceira rodada.

Na estreia, em Diadema, o São Bernardo venceu o clássico do ABC diante do Água Santa, por 2 a 1, e na última rodada, em casa, superou o Red Bull Bragantino, por 3 a 2. Já o Mirassol, se preparando para a sua estreia na elite do Campeonato Brasileiro, fez um jogo duro contra o Santos na primeira rodada, mas foi superado por 2 a 1. Na última rodada, goleou o Água Santa por 6 a 0, anotando a maior vitória até então do estadual.

Sob o comando do técnico Ricardo Catalá, o São Bernardo planeja ser um dos protagonistas no cenário paulista. Por duas vezes parou na segunda fase da Série C do Brasileiro, ficando perto do acesso ao segundo nível nacional. Com um time reforçado, tenta manter sua escrita no estadual. Para o duelo, o treinador não irá promover mudanças. A única dúvida é na ala esquerda, entre Arthur Henrique e Pará.