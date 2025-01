Com Mano Menezes e mudanças, Fluminense tenta espantar má fase no Carioca diante da Portuguesa

Com a presença de seus principais jogadores, o Fluminense busca sua primeira vitória no Campeonato Carioca diante da Portuguesa, nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do estadual.

Até agora foram dois empates e uma derrota com o time sub-20 e alguns profissionais contratados. Na última rodada, o Fluminense arrancou um empate por 1 a 1 com o Maricá. Por outro lado, a Portuguesa venceu o Madureira por 2 a 1 e chegou a seis pontos.

Após começar a competição sob o comando de Marcão e com um time alternativo, o Fluminense vai ter a presença de Mano Menezes à beira do gramado. Ele deve promover a entrada de nomes "mais conhecidos" dos torcedores, como o volante Martinelli e o meia Lima. E pode também selecionar outros jogadores que estão fisicamente num ponto considerável aceitável para o momento.