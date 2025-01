Fabrício Bruno marca contra, Cruzeiro perde para o Athletic Club e deixa o campo vaiado

Contratado junto ao Flamengo como um dos reforços para a temporada 2025, o zagueiro Fabrício Bruno fez o papel de vilão ao marcar um gol contra na derrota de 1 a 0 do Cruzeiro para o Athletic Club nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A atuação ruim fez o torcedor cruzeirense protestar nas arquibancadas e o time deixou o campo vaiado.

Este foi o primeiro revés da equipe do treinador Fernando Diniz na competição. Com o resultado negativo, o time de Belo Horizonte soma três pontos no Grupo C do torneio estadual.

Já o Athletic Club, que realizou apenas o seu segundo confronto, ostenta um aproveitamento de 100% no torneio (estreou com vitória de 1 a 0 sobre o Pouso Alegre) e ocupa a liderança do Grupo B com seis pontos.