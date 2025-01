'É como um Game of Thrones', diz diretor de série sobre brigas políticas e reconstrução do Fla

"É uma tragédia que a gente não podia passar por cima. A gente tem essa abordagem econômica e política, mas a gente não podia desconsiderar o papel que aquilo teve na gestão do Flamengo. Se tornou um jogo de empurra. Bandeira dizia que a culpa era do Landim, o Landim dizia que era do Bandeira. Aconteceu já no mandato do Landim. Quem é responsabilizado no fim das contas é o Bandeira", conta Pizzi.

A tragédia que matou dez jogadores das categorias de base, com idades de 14 a 17 anos, impactou o clube de forma muito grande e até hoje gera debates sobre a maneira que o caso foi tratado internamente. Em depoimento na série, o ídolo máximo rubro-negro, Zico, fala que a diretoria tinha que "fazer tudo pelas famílias daqueles meninos".

"Obter desses caras (dirigentes) a informação sobre o sucesso é fácil. Na série, tem muita opinião e muita informação de bastidores de coisas que deram errado. Ao abordar essa tragédia do Ninho, os entrevistados que não são ligados ao Flamengo são quase unânimes ao dizer que o clube deu um tratamento às famílias que não foi o correto. Não em termos de valores econômicos, mas de ter sido mais acolhedor naquele momento", afirma o diretor.

Ainda no terceiro episódio, a história chega nos momentos de glória de 2019, ano das conquista do Brasileirão e da Copa Libertadores, sob o comando do técnico Jorge Jesus, e explora a figura de Gabigol e sua importância para o Flamengo.

O episódio que fecha a produção aborda os últimos anos da gestão Landim e acompanha as eleições que colocaram Bap na presidência, no final do ano passado. Ele concorreu contra Rodrigo Dunshee, representante da então situação comandada por Landim, seu ex-aliado.

Ao se aprofundar no histórico recente da política do clube, o diretor Marcelo Pizzi acredita que o próprio racha dentro do clube que mudou o panorama da gestão rubro-negra foi saudável e ajudou o time a se manter em alta nos últimos.