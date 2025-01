Corinthians mira ampliar invencibilidade contra o Água Santa após dia tenso no Parque São Jorge

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Água Santa, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A equipe busca ampliar para dez jogos a invencibilidade do time alvinegro após o Parque São Jorge ferver com a suspensão da votação do impeachment do presidente Augusto Melo.

A última derrota do Corinthians aconteceu em 31 de outubro, quando o time paulista foi eliminado pelo Racing na Copa Sul-Americana após revés por 2 a 1. Desde então, foram nove vitórias consecutivas, incluindo a reta final do Brasileirão e os seis pontos conquistados no Paulistão deste ano.

O retrospecto é ainda melhor em jogos na Neo Química Arena. Já são 13 partidas de invencibilidade em Itaquera. O último resultado negativo foi em 20 de agosto, na derrota por 2 a 1 para o Bragantino, pela Sul-Americana. O time da capital paulista levou a melhor nos pênaltis e avançou na competição.