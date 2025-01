Botafogo tenta a reabilitação no Campeonato Carioca diante do 'embalado' Volta Redonda

O técnico Carlos Leiria, escolhido para assumir a equipe neste início de temporada com a saída de Artur Jorge, não tem desfalques. Portanto, a escalação deve ser a mesma da partida contra o Sampaio Corrêa. A grande dúvida está no ataque. O atacante Kayke Queiroz, titular no último compromisso, tem a concorrência do uruguaio Valentín Adamo.

O treinador prega cautela no planejamento para a sequência da temporada e mantém mistério quanto ao retorno do grupo principal, que ainda não teve a data da volta confirmada.

"A gente tem sido bem cuidadoso com esse planejamento interno do nosso treinamento, de preparação. É estar atento aos detalhes de treinamento, atento aos detalhes desse retorno da equipe e poder ajudar da melhor maneira possível"

Com duas vitórias consecutivas, o Volta Redonda está na luta pela classificação para a próxima fase do Carioca. Sem desfalques, o técnico Rogério Corrêa deve repetir a mesma escalação dos últimos jogos.

Entre os nomes mais conhecidos do Voltaço estão o meia Chay, campeão da Série B de 2021 pelo Botafogo, e Kelvin, que defendeu o Fluminense em 2019, mas disputou apenas uma partida com a camisa Tricolor.

Rogério Corrêa elogiou o bom desempenho de alguns reforços no estadual e destacou a importância para o restante do ano. Nesta temporada, o Volta Redonda, atual campeão brasileiro da Série C, disputará a Série B.