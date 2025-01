Atlético-MG tropeça em casa com o Democrata e segue sem vencer no Campeonato Mineiro

O Atlético-MG permanece sem vitória no Campeonato Mineiro de 2025. Na noite desta quarta-feira, o time de Belo Horizonte recebeu o Democrata GV, no Mineirão, pela segunda rodada da competição estadual, e em um jogo sem muitas emoções, empatou por 1 a 1.

Com o resultado, o Atlético parou em dois pontos e segue na lanterna do Grupo A. Do outro lado, o Democrata conquistou seu primeiro ponto e é o terceiro do Grupo B.

Ainda com time misto, o Atlético-MG começou o duelo em desvantagem, mas não pelos atletas em campo. Logo no primeiro lance da partida, Caetano desceu bem na esquerda e cruzou para Luann Augusto, que dominou e bateu no canto, abrindo o placar para o Democrata aos 37 segundos.