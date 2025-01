Hamilton aparece em primeira foto com macacão da Ferrari e retoma parceria com ex-treinadora

Um dia depois de realizar a primeira atividade como piloto da Ferrari, nesta terça-feira Lewis Hamilton apareceu pela primeira vez ao público com o macacão da escuderia italiana. O britânico e a Ferrari publicaram em seus perfis no Instagram a imagem, com a seguinte legenda: "First time in red" (primeira vez de vermelho).

No dia anterior, Hamilton havia postado fotos conhecendo a sede da empresa, em Maranello, e os novos companheiros de trabalho na Fórmula 1. "Há alguns dias que você sabe que vai lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias", escreveu o ex-piloto da Mercedes.

"Tive a sorte de ter alcançado coisas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Não poderia estar mais feliz em realizar esse sonho hoje. Hoje, começamos uma nova era na história desta equipe icônica, e mal posso esperar para ver qual história escreveremos juntos."