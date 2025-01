São Paulo termina pré-temporada com duelo contra o Flamengo nos Estados Unidos

Bobadilla seria outro a desfalcar o time, mas Luiz Gustavo sofreu uma fratura em um dedo do pé esquerdo e o paraguaio teve de retornar quando já estava indo para o aeroporto. Vai jogar ao lado do Marcos Antônio.

Zubeldía comandará a equipe nos Estados Unidos, enquanto o auxiliar Maxi Cuberas será o técnico na estreia do Paulistão. O treinador terá um desafio de montar uma equipe com menos peças. O elenco curto, aliás, é algo que preocupa já para o restante da temporada. O São Paulo fez uma limpa na folha salarial e contratou, até então, apenas Enzo Díaz e Oscar. Wendell deve chegar do Porto somente no meio do ano.

"O elenco que temos pode encarar o Paulista, mas em 60 dias teremos um jogo a cada três dias. Aí vem a parte mais difícil, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro", comentou o técnico após o empate com o Cruzeiro. "São dois meses com jogos a cada três dias. Então, são 20 jogos que definem muita coisa. A pergunta é: para esta situação, o elenco está preparado?", questionou.

No lado do Flamengo, Léo Pereira será desfalque. Ele treinava com o elenco carioca nos Estados Unidos, mas foi liberado, na sexta-feira, para retornar ao Brasil para tratar um problema pessoal no País.

Isso gera dúvidas sobre a defesa. Léo Ortiz é o único zagueiro com status de titular na delegação. Outros dois garotos já estavam com o grupo: Carbone (19 anos) e João Victor (18). Após o empate contra o Madureira, pelo Carioca, o defensor Cleiton viajou para os Estados Unidos e irá integrar o grupo que faz a pré-temporada na Flórida.

O zagueiro Pedro Fachinetti e o volante Lucas Vieira, ambos de 17 anos, também se juntam ao grupo de Filipe Luís. Eles estavam com o elenco do Flamengo na Copinha, na qual a equipe já foi eliminada.