Léo Batista era botafoguense e foi o primeiro a narrar Fórmula 1 e surfe na TV Globo

O ícone do jornalismo trabalhou em 13 Copas do Mundo e 13 Jogos Olímpicos. Foi Léo Batista quem entrou nos plantões sobre a morte de Ayrton Senna, em contato com o repórter Roberto Cabrini, que estava na Itália, e para noticiar o acidente que tirou a vida da Princesa Diana.

Léo Batista também levou emoção inigualável para o boxe. Ele foi apresentador do programa "Panorama do Boxe Brasileiro", da TV Rio, emissora em que estreou na televisão. Nos anos 1950, Léo Batista ajudou a construir a imagem da lenda Éder Jofre, um dos maiores pugilistas da história.

Difícil apontar qual esporte Léo Batista não tenha narrado. "Teve cuspe à distância, uma coisa porca... demolição, era um monte de carros em uma arena enlameada se batendo, até que sobrava um carro. O último, todo despedaçado, ganhava", recordou certa vez o comunicador em entrevista concedida ao programa "Redação SporTV".

Além do amplo trabalho como comunicador (ficou na TV Globo por mais de 50 anos), Léo Batista se dedicou a ofícios como o canto, as artes plásticas, a comédia e a literatura. Também foi dublador e marcou uma geração como narrador dos desenhos animados dos heróis da Marvel, na década de 1960.

No ano passado, o lendário Léo Batista ganhou uma série documental, denominada "A Voz Marcante". A obra, além da trajetória do narrador, também mostra o lado menos conhecido do inesquecível Léo Batista.