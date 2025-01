Insultos racistas dirigidos a Balde, lateral do Barcelona, são relatados em súmula

O Barcelona não divulgou oficialmente quais os procedimentos deve adotar, mas afirmou, nas redes sociais, que apoia Balde 100%. Hansi Flick, técnico do Barcelona, lamentou o episódio afirmando que "não há espaço para isso, nem no futebol nem na vida". O técnico do Leganés, José Bordalás, também se manifestou. "Eu não sabia e concordo com o Flick. Sou contra qualquer comentário e canto racista", afirmou.

Na segunda divisão da Espanha, o Elche mencionou que um dos seus jogadores, Bambo Diaby, também recebeu insultos racistas durante o empate em 1 a 1 contra o Sporting Gijón.

A Espanha registrou vários casos de insultos racistas contra jogadores nos últimos anos. Vini Jr., atacante do Real Madrid, tem sido vítima frequente desses ataques.