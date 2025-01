Guarani tem atuação apática, mas segura empate com a Inter em Limeira no Campeonato Paulista

Em uma partida sonolenta e sem grandes oportunidades, Inter de Limeira e Guarani ficaram no empate sem gols neste sábado, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Apesar da igualdade, o time de Campinas segue na liderança do Grupo B, com quatro pontos, contra três do Santos. Já a Inter conquistou o seu primeiro ponto em sua estreia na competição, pois teve o jogo com o São Paulo, na rodada inicial, adiado.