Abel reconhece erros do Palmeiras e vê necessidade de centroavante: 'Precisamos nos esforçar'

Apesar do tom resignado na entrevista, Abel deixou claro que a conquista do Estadual é o objetivo da comissão técnica. "Estou disputando o quarto ou quinto Paulista e sei como é difícil jogar fora de casa. Em um contexto de Europa, eu diria que estamos aqui para preparar a equipe. Mas a verdade é que estamos em uma competição e vamos fazer de tudo para ganhar", declarou.

Questionado sobre a melhora do Palmeiras no decorrer do jogo, o treinador disse que a mudança de postura aconteceu após ele ter errado no momento de escalar os atletas. "Vou admitir uma coisa. O problema não foram os jogadores, mas eu que não escalei as peças nas posições certas. Depois eu corrigi e a melhor foi natural".

Autor do gol de empate em Bauru, o jovem Thalys ganhou elogios do chefe na coletiva. "Neste momento é nosso melhor atacante". Ao se referir aos garotos da base que estão treinando com os profissionais, ele exigiu uma postura competitiva e disse que está pronto para apoiar os atletas que estão subindo. "Quero que eles se sintam audazes e corajosos para tirar o lugar dos outros", disse.

O Palmeiras volta campo pelo Estadual no meio de semana e terá um clássico pela frente. Na quarta-feira, o encontro vai ser diante do Santos, às 21h35, na Vila Belmiro