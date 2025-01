Vasco joga mal, perde pênalti e só empata com Bangu no Carioca

Com mais uma atuação desastrosa, o Vasco continua sem vencer no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, ficou no empate sem gols diante do Bangu, em São Januário. O time cruzmaltino teve tudo para conquistar os três pontos, mas Jair desperdiçou um pênalti, já no final da partida, defendido pelo goleiro Victor Brasil.

Com o resultado, o Vasco chega a dois pontos nos dois primeiros jogos do Estadual e fica na oitava posição. O Bangu é o lanterna, com um. Na estreia, perdeu para a Portuguesa por 1 a 0.

Foi um primeiro tempo muito fraco em São Januário, de ritmo lento e poucas chances. O Vasco ainda não conseguiu se encontrar na partida e fez uma atuação pior que na estreia, quando empatou com o Nova Iguaçu. As melhores oportunidades foram em um cruzamento de Paulinho que acabou resvalando no travessão e em cabeçada de Luiz Gustavo.