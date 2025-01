Léo Batista está internado em UTI no Rio com tumor no pâncreas

O jornalista Léo Batista, de 92 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rios D'Or de Freguesia de Jacarepaguá, no Rio. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, ele deu entrada no hospital por causa de um quadro de desidratação e dor abdominal, no dia 6 de janeiro. Exames diagnosticaram um tumor no pâncreas e foi necessária a internação.

Ícone do jornalismo, Batista ainda é funcionário da Globo, emissora da qual faz parte há 55 anos e que, em junho de 2024, lançou a série documental A Voz Marcante, em que é contada a história do apresentador, locutor e dublador.

"Eu vou fazer 92 anos agora em julho, sendo 76 deles dedicados ao jornalismo e continuo gostando muito do que faço", disse Seu Léo, como é chamado nos corredores da Globo, ao Estadão, na época do lançamento do documentário.