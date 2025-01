Com um a menos, Ponte Preta bate Novorizontino na estreia do Paulistão

Com um jogador a menos desde os 33 minutos do primeiro tempo, a Ponte Preta começou o Paulistão com o pé direito. Jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi, o time de Campinas visitou o Novorizontino e com um golaço de Maguinho, superou o rival por 1 a 0, em um jogo emocionante.

Com o resultado, além de quebrar uma sequência de quatro jogos sem vencer o adversário, a Ponte Preta foi a três pontos e assumiu a liderança provisória do Grupo D, que ainda conta com Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube.

Já o Novorizontino começa o estadual na lanterna do Grupo C. O líder é o Noroeste, com três. A chave ainda conta com São Paulo e Água Santa, que não estrearam.