Zé Ivaldo e Luisão são apresentados pelo Santos e iniciam disputa por vaga na zaga

"Ele (Caixinha) pede para conduzir a bola e armar o jogo, com a linha alta. Isso facilita porque fazíamos isso no Cruzeiro com o (técnico Fernando) Seabra. Tenho uma diagonal boa, com facilidade de chegar à frente", explicou. "Ele me perguntou se eu fazia também o zagueiro central, fiz no Cruzeiro em 2022, joguei na lateral direita no Athletico-PR. Onde precisar, vou estar preparado para jogar."

Adepto do carrinho, Zé Ivaldo também justificou o alto número de cartões que recebeu com a camisa do Cruzeiro - foram 29 amarelos e um vermelho em 83 partidas -, a comentou que os números não o preocupam. "Meu trabalho é defender. Prefiro levar cartão do que sofrer o gol. Mas estou tranquilo, com a cabeça boa, quero fazer história com esta camisa", comentou.

Atual vice-campeão, o Santos estreia no Campeonato Paulista diante do Mirassol, nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Os dois reforços se colocaram à disposição para a primeira rodada, mas Pedro Caixinha deve optar por dois entre os três remanescentes da temporada passada.