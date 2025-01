Dudu rebate Leila: Minha história foi gigante. Me esquece, vai tomar no c...

"O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões. Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum, é extremamente disciplinado, cumpre seus deveres e se ele não quiser ir, não tem problema. Vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras", disse Leila.

Dudu chegou em 2015 no Palmeiras, contratado do Grêmio, e teve uma carreira vitoriosa no clube do Parque Antártica. Foi tetracampeão brasileiro, tetracampeão paulista, campeão da Copa do Brasil e bicampeão da Copa Libertadores.