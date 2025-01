Tempestade de neve em Atlanta faz NBA adiar a partida dos Hawks contra os Rockets

No mesmo dia, quatro passageiros ficaram feridos depois que um avião da Delta com destino a Minneapolis abortou a decolagem. O porta-voz da empresa afirmou que o avião teve um problema no motor.

Embora o problema tenha ocorrido durante a tempestade de neve que causou cancelamentos e atrasos generalizados em Atlanta, que abriga o aeroporto mais movimentado do mundo, as autoridades não souberam dizer se o problema estava relacionado ao clima.

Os 201 passageiros e 7 tripulantes evacuaram o Boeing 757-300 usando escorregadores infláveis. Um passageiro ferido foi levado ao hospital, e outros três foram tratados no aeroporto devido a ferimentos leves.