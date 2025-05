Palmeiras se reapresenta após vitória e pode ter novidade para jogo da Libertadores

O sorriso de quem venceu a sétima partida consecutiva fora de casa! ?

Os titulares da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, no Mané Garrincha fizeram recovery no centro de excelência, enquanto o restante do elenco, com o complemento de Crias das categorias de base, realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos.

Já o atacante Bruno Rodrigues cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance no gramado, enquanto o zagueiro Micael, tratando de uma entorse no tornozelo esquerdo, fez trabalho de fisioterapia na parte interna. Ambos seguem como desfalques.

Na Libertadores, o Palmeiras defende 100% de aproveitamento. A equipe de Abel Ferreira tem nove pontos conquistados e lidera o Grupo G. Se vencer o Cerro Porteño neste compromisso, já carimba o passaporte para as oitavas de final.