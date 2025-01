Sem técnico e 'em crise', Botafogo abre o Carioca diante do estreante Maricá

Na condição de campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo faz a sua estreia no Campeonato Carioca diante do Maricá, nesta sábado, às 16 horas, no Engenhão. Mas o torcedor botafoguense, que passou um fim de ano inesquecível, vai estranhar o time para iniciar a temporada.

O supercampeão de 2024 é o único clube da elite nacional que ainda não definiu técnico, após a inesperada saída de Artur Jorge, que acertou com o Al-Rayyan, do Catar. Ele até estreou esta semana com uma goleada por 6 a 2 sobre o Umm-Salal, em jogo válido pela 12ª rodada.

O clube também vive um momento conturbado fora das quatro linhas. Além do "desmanche" do time com as saídas, entre outros, do meia Thiago Almada e do atacante Luiz Henrique, os jogadores ameaçaram não participar da reapresentação prevista para a próxima terça-feira (14) por conta de pagamentos pendentes, referentes à premiação da conquista da principal competição do continente.