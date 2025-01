Goleiro Gustavo acerta rescisão e se despede do Criciúma: 'Deixo um pedaço de mim'

Agora é oficial! O goleiro Gustavo acertou a rescisão com o Criciúma. A permanência do atleta ficou praticamente impossível com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assinará com o Juventude por duas temporadas. Nas redes sociais, despediu-se.

"Hoje, escrevo com o coração cheio de gratidão. Após quatro temporadas vestindo essa camisa tão amada, chega o momento de dizer adeus ao clube que me acolheu e marcou minha vida de forma inesquecível! Foram quatro anos de luta, dedicação e momentos jamais esquecidos", iniciou o goleiro.

"Deixo o Criciúma com um profundo orgulho de ter feito parte dessa história e em paz, com a certeza de que a minha dedicação ao clube e o meu carinho por essa torcida sempre foram genuínos! Muito obrigado por tudo. Deixo um pedaço de mim aqui e levo comigo o Criciúma como parte da minha vida", completou.