Pioneiro do vôlei de praia no Brasil, ex-dirigente Fernando Tovar morre aos 84 anos

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou nesta quinta-feira a morte do ex-dirigente Fernando Tovar, as 84 anos. Ele foi um dos pioneiros do vôlei de praia no Brasil, exercendo funções como diretor da modalidade da entidade e chefe de equipe nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996.

"Tovar foi o primeiro diretor de vôlei de praia da CBV, a pessoa que pavimentou o caminho de vitórias trilhado pelo Brasil na modalidade. Foi o responsável pela criação e desenvolvimento do Circuito Brasileiro e demais campeonatos, e realizou um trabalho fundamental para a conquista das históricas medalhas de 1996 e de todas as outras que vieram depois", afirmou Radamés Lattari, presidente da CBV.

Tovar marcou seu nome na história do vôlei de praia principalmente por ser o chefe de equipe da modalidade em Atlanta-1996, quando o Brasil faturou uma dobradinha histórica no pódio, com Jackie Silva/Sandra Pires e Mônica/Adriana Samuel, medalhistas de ouro e prata, respectivamente. Também foi supervisor da seleção feminina de quadra em 1983.