Jornal cita 'seca de gols' de Endrick e compara situação do atacante com a de Vitor Roque

O jornal "Sport", da Espanha, destacou nesta quinta-feira, o momento difícil que Endrick tem enfrentado com a camisa do Real Madrid. O periódico analisou a situação do brasileiro, dizendo que ele vive uma "incrível seca de gols".

De acordo com o "Sport", Endrick "está sofrendo muito no processo de adaptação ao futebol europeu". O jornal compara a situação do jogador com a de outro brasileiro, Vitor Roque, que não conseguiu se firmar no Barcelona e acabou emprestado para o Real Bétis.

Desde que chegou ao Real Madrid, Endrick anotou apenas dois gols, sendo um no Campeonato Espanhol e o outro na Liga dos Campeões. Ele não balança as redes desde o dia 17 de setembro de 2024, em partida contra o Stuttgart, da Alemanha.