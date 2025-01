Adversário de Fonseca no Aberto da Austrália tem fama de 'esquentadinho' e superou depressão

João Fonseca irá disputar o primeiro Grand Slam da carreira em Melbourne. Nesta quinta-feira, o jovem tenista brasileiro "furou" o qualifying, a fase preliminar, e garantiu sua vaga na chave principal do Aberto da Austrália. Seu primeiro adversário na disputa será o russo Andrey Rublev, atual número nove do mundo e ex-quinto colocado do ranking.

O confronto foi definido por sorteio nesta quinta-feira, poucas horas após a última vitória do brasileiro no quali, fase que conta com três partidas para cada tenista para conceder a vaga na disputa principal do torneio australiano, o primeiro Grand Slam da temporada.

Rublev, de 27 anos, é um dos principais tenistas da sua geração. O russo está no Top 10 do ranking há quase cinco anos e é conhecido pela habilidade em quadra e também pelo temperamento instável. Não raro, Rublev discute com juízes, diz palavrões em russo e quebra raquetes quando está irritado durante seus jogos.