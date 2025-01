Red Bull Bragantino negocia com volante Nicolás Fonseca do River Plate

O Red Bull Bragantino negocia com uma nova peça para o meio de campo para a temporada de 2025. De olho principalmente no Paulistão, o time paulista está interessado no volante uruguaio Nicolás Fonseca, de 26 anos, que pertence ao River Plate, da Argentina.

As conversas caminham para a contratação em definitivo, mas o negócio ainda não é dado como certo. Existem alguns pontos de divergência entres as partes, que impedem o acerto neste momento.

Italiano naturalizado uruguaio, Fonseca começou atuando na Europa pelo Novara, de sua terra natal. Em 2022, chegou à América do Sul para defender o River Plate do Uruguai, e posteriormente, o Montevideo Wanderers.