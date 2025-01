Por que Abel Ferreira não se apresentou ao Palmeiras com os jogadores para a pré-temporada?

Esta é a mais curta pré-temporada do Palmeiras sob o comando de Abel. Serão apenas noves dias de preparação antes do começo da temporada. O português regressa no fim de semana e terá dois dias - segunda, 13, e terça, 14 - para comandar presencialmente os treinos antes da estreia do Palmeiras no Paulistão. O primeiro compromisso é dia 15, quarta-feira da próxima semana, às 21h35, contra a Portuguesa, no Allianz Parque.

Os atletas se apresentaram no fim da tarde de segunda, na Academia de Futebol, e foram submetidos a uma série de avaliações clínicas, músculo-esqueléticas, neuropsicológicas e nutricionais, dando início à pré-temporada.

Nesta terça, eles completaram os exames que faltavam com a coleta de exames laboratoriais e a realização de avaliações cardiológicas, dermatológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, psicológicas e neurocognitivas, além de avaliações funcionais e testes de força. As novidades são os atacantes Facundo Torres e Paulinho, os dois únicos reforços do time para 2025 por enquanto.