Palmeiras encerra exames e testes físicos : 'Pré-temporada diminui risco de lesões', diz médico

A terça-feira foi de atividade fora do campo para os jogadores do Palmeiras na Academia de Futebol. Pela manhã, os atletas completaram os testes iniciados na segunda-feira com a coleta de exames e avaliações físicas. De acordo com o coordenador médico Pedro Pontim, o trabalho individualizado traz benefícios aos atletas ao longo do ano.

"Sabemos que uma pré-temporada bem feita e uma temporada bem planejada agregam qualidade não só para performance, como também diminuem o risco de lesões", explicou o médico do Palmeiras.

Os atletas palmeirenses foram submetidos a uma bateria de testes, além de avaliações funcionais e trabalhos de força.