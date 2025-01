Felipe Meligeni abandona e Gustavo Heide perde na 1ª rodada do quali do Aberto da Austrália

O Brasil começou mal a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Pela rodada inaugural do qualificatório, nesta segunda-feira à noite (manhã em Melbourne), Felipe Meligeni sentiu um problema físico e desistiu antes do terceiro set, enquanto Gustavo Heide foi derrotado pelo 10º favorito.

Diante de um rival com ranking pior - Meligeni é o 150º do mundo, com Chideck figurando em 191º -, o brasileiro começou melhor e após 44 minutos, fechou o primeiro set em 6 a 4. Depois de abrir 2 a 0 e permitir o 3 a 3, ele quebrou novamente no nono game e sacou para fechar a parcial.

O set seguinte, contudo, foi um desastre para o brasileiro, quebrado em duas oportunidades e perdendo sem muito esforço por 6 a 1, já desistindo de ir nas bolas no ponto final, o que levaria a decisão ao terceiro set.