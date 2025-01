Valencia x Real tem protestos, agradecimento por ajuda durante enchente e deboche a Vini Jr.

O entorno da partida entre Valencia e Real Madrid foi de muita movimentação. Houve protestos e repressão policial fora do estádio de Mestalla, agradecimentos pela ajuda dos madrilenhos durante as enchentes que atingiram a cidade e deboche a Vini Jr. Os torcedores da casa provocaram o brasileiro mencionando a Bola de Ouro, vencida por Rodri.

A relação do clube com Vini Jr. é envolta em tensão, já que foi no Mestalla que aconteceram os casos de racismo mais emblemáticos contra o jogador. Foi lá que, em maio de 2023, uma partida chegou a ser paralisada devido a ofensas racistas contra o atacante. Vini fez uma publicação sobre a situação, o que foi criticado pelo presidente da LaLiga, Javier Tebas.

Nesta sexta-feira, ao menos, as ofensas não eram racistas. Torcedores do Valencia provocavam cantando: "Vinícius, bola de praia", em referência à polêmica derrota do brasileiro na Bola de Ouro. Posteriormente, Vini foi o vencedor do The Best, da Fifa, como melhor do mundo em 2024.