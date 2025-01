Milan derrota Juventus de virada e vai decidir com a Internazionale a Supercopa da Itália

Em uma virada com dois gols na etapa final, o Milan garantiu vaga na final da Supercopa da Itália, nesta sexta-feira, ao derrotar a Juventus, por 2 a 1, em Riad, na Arábia Saudita.

Com o resultado, a final terá mais uma edição do "Derby della Madonnina", segunda-feira, com os rivais Milan e Internazionale de Milão, que na quinta-feira eliminou a Atalanta por 2 a 0. Juventus, Inter e Milan são os maiores campeões desta competição com nove, oito e sete troféus, respectivamente.

O Milan tentou quebrar o jogo cadenciado da Juventus com uma forte marcação. Surpreendeu nos primeiros minutos e contou com a mobilidade de Pulisic e Fofana.