Herói do PSG no jogo de ida, Dembélé é confirmado contra o Arsenal na semi da Liga dos Campeões

O defensor Achraf Hakimi, do PSG, afirmou nesta terça que Dembélé se recuperou bem ao longo dos treinos. "Ele realmente quer jogar. Ousmane é um tipo diferente de jogador. Ele faz você querer ir assistir ao jogo no estádio, pode mudar o rumo de uma partida a qualquer momento, é um gênio com a bola. Estamos muito felizes por tê-lo de volta."

De acordo com as estatísticas da Uefa, o PSG venceu 18 dos 19 confrontos em que ganhou o jogo de ida fora de casa, enquanto o Arsenal nunca superou uma derrota no jogo de ida em casa nas competições europeias, perdendo todos os cinco confrontos.

Luisd Enrique, no entanto, não está contando com a história antes da partida no Parque dos Príncipes. "Estamos fadados a sofrer porque nossos adversários não têm um resultado favorável. Precisamos igualar nosso desempenho o máximo possível no jogo de ida para vencer o jogo de volta e permanecer fiéis às nossas ideias."

Ambas as equipes estão em busca do primeiro título da Liga dos Campeões e da segunda final. O PSG perdeu para o Borussia Dortmund nesta fase no ano passado. O time francês perdeu para o Bayern de Munique em sua única final da Liga dos Campeões, em 2020, enquanto o Arsenal foi vice-campeão, diante do Barcelona, em 2006.