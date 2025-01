Manoel celebra renovação de contrato com o Fluminense e prevê 'um 2025 abençoado'

O Fluminense vai estrear no Campeonato Carioca diante do Sampaio Corrêa, dia 11, no Maracanã, com uma equipe bem diferente, já que os titulares não serão relacionados. Com contrato renovado, o zagueiro Manoel espera ser o líder da equipe na largada do estadual e prevê um grande ano ao clube.

O defensor de 34 anos é um dos atletas mais longevos no elenco, onde chegou em 2021, e agora terá mais uma ano para continuar defendendo as cores do time tricolor após ampliar seu vínculo na quinta-feira a pedido de Mano Menezes.

"O Fluminense acertou a renovação do contrato do zagueiro Manoel. O jogador, que tinha vínculo até o fim de 2024, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2025", informou o clube em suas redes sociais.