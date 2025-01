Palmeiras, Santos, Fluminense e Atlético-MG estreiam na Copinha; veja horários

O segundo dia de Copa São Paulo de Futebol Júnior promete muita movimentação, com as estreias de Palmeiras, Santos e Fluminense nesta sexta-feira (3). Encontro de duas equipes tradicionais, Guarani e Atlético-MG, também será atração na continuação da primeira rodada.

Às 18h, o Palmeiras, bicampeão da Copinha (2022 e 2023) encara o Náutico de Roraima, na Arena Barueri, pelo Grupo 19. Um pouco mais tarde, é a vez do Fluminense dar início a sua trajetória enfrentando uma tradicional equipe do interior de São Paulo. Os cariocas encaram a Inter de Limeira, às 19h, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, em um duelo válido pelo Grupo 10.

Em Araraquara, no Grupo 7, o Santos abre a sua participação enfrentando o Tirol, do Ceará. A bola rola às 20h.