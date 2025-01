Veja nomes para ficar de olho, grupos e o formato da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O principal destaque atual do elenco alvinegro que vai disputar a Copinha em 2025 é o centroavante Gui Negão, de 17 anos, que foi exaltado pelo jornal As, da Espanha, como uma das grande promessas do torneio. Ao lado dele, o periódico espanhol também destacou o zagueiro Luis Benedetti, do Palmeiras, o meia Wesley Natã, do Fluminense, e os atacantes GB, do Vasco, e Ryan Roberto, do Flamengo.

Assim como o rival alvinegro, o Palmeiras chega à 55ª edição da Copa São Paulo cheio de expectativas, especialmente em razão do exemplo de gestão das categorias de base que tem dado nos últimos anos sob o comando do coordenador João Paulo Sampaio. Em 2022, ganhou o torneio pela primeira vez, com a geração liderada por Endrick. No ano seguinte, foi bicampeão, em time que tinha Estêvão ainda despontando, antes de brilhar em 2024, embora eliminado na terceira fase.

Neste ano, os palmeirenses vão a campo com nomes que já têm espaço com Abel Ferreira no profissional. Além de Benedetti, alguns dos destaques do time alviverde sub-20 são o meia Figueiredo e os atacantes Luighi e Thalys. Esses jogadores fizeram parte do elenco campeão brasileiro sub-20 de 2024. O título foi conquistado em final com o Cruzeiro, que vai para Copinha com nomes como o meia Gui Meira e o atacante já promovido ao profissional Kaique Kenji.

Campeão da Copa do Brasil sub-20 ao vencer por 3 a 2 o rival Palmeiras na final, o São Paulo é outro time com razões para estar otimista. Sua grande aposta é o centroavante Ryan Francisco, responsável pelos dois gols tricolores no jogo do título. Será a segunda Copinha do jovem de 18 anos, que fez a estreia profissional na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, durante a última rodada do Brasileirão.

Já o Santos, semifinalista do Brasileirão Sub-20, aposta em sua tradição com os Meninos da Vila e deposita esperanças em Nadson, atacante de apenas 15 anos que completa 16 no dia 24, um dia antes da final da Copa São Paulo. O garoto já negocia um contrato profissional com o clube.

Alguns dos 12 grandes times do Brasil que disputam a Copinha mandaram a São Paulo grupos alternativos, cheios de jogadores sub-17. É o caso do Flamengo e do Botafogo, por exemplo, que vão incorporar garotos do sub-20 na disputa do Campeonato Carioca, com início marcado para dia 11 de janeiro. Todos os estaduais foram antecipados por causa do novo Mundial de Clubes, que tomará um mês do calendário entre junho e julho.