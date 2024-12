Cavaliers batem Warriors e vencem a 7ª seguida na NBA; Nuggets leva com recorde de Westbrook

"Eles têm sido um confronto difícil para nós nos últimos anos. Me lembram da nossa equipe quando cheguei aqui. Eles estão juntos há algum tempo e a continuidade é óbvia. Parece uma equipe muito bem conectada. Há uma razão para eles terem 28-4", completou o técnico dos Warriors, Steve Kerr.

Com 18 mil torcedores presentes no Delta Center, o Denver Nuggets visitou o Utah Jazz e venceu por 132 a 121, com Russell Westbrook se tornando o segundo jogador da história da NBA a ter um triple-double com zero turnovers e 100% de acerto nos arremessos. Ele anotou 16 pontos, dez rebotes e dez assistências.

Seu companheiro de equipe, Nikola Jokic também foi responsável por um triple-double na partida. O sérvio foi o cestinha com 36 pontos, 22 rebotes e 11 assistências, liderando a ascensão dos Nuggets, que subiram para o sexto lugar da Conferência Oeste, com 18 vitórias, contra 26 do líder Oklahoma City Thunder.

Destaque também para a vitória do Sacramento Kings por 110 a 100 sobre o Dallas Mavericks. Já o Chicago Bulls surpreendeu ao derrotar o Charlotte Hornets, fora de casa, por 115 a 108.

Confira os jogos desta segunda-feira da NBA: