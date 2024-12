Sem renovar contrato, Botafogo se despede do meia Eduardo

Eduardo havia desembarcado no Botafogo no decorrer de 2022. Assinara contrato até o fim de 2024 com a missão de ajudar na reconstrução do clube, na era SAF. No ano passado, foi um dos destaques do time durante o Brasileirão, quando o Botafogo esteve perto do título. Neste ano, foi coadjuvante, principalmente em razão das lesões e da concorrência de reforços.

Mesmo assim, participou das conquistas do Brasileirão e da Copa Libertadores. No total, Eduardo somou 97 jogos, com 23 gols e 12 assistências. Ele também se despediu do clube carioca pelas redes sociais.

"Quero iniciar a minha despedida com a palavra Gratidão! Muito obrigado, Botafogo, pela oportunidade e honra de abrir as portas deste grande clube, foi um sentimento inexplicável vestir essa camisa, e poder fazer parte de uma história linda com títulos que um dia foi sonho e hoje se tornaram realidade!", destacou.