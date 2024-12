Novo diretor de futebol do Fla desembarca no Rio após encontro com Filipe Luís na Europa

O novo diretor de futebol do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado. O português José Boto chegou ao Brasil para conhecer a estrutura do clube carioca após ter um encontro com o técnico Filipe Luís na Europa, durante a semana. Com a chegada do diretor, o clube deve anunciar nos próximos dias as primeiras contratações para a temporada 2025.

"Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande. A expectativa no Flamengo é sempre ganhar. Em qualquer competição, vamos para ganhar. Quero agradecer ao presidente e ao Filipe Luís também", disse Boto em entrevista à FlaTV, do próprio clube, neste sábado.

Boto disse que iniciou seu trabalho ainda na Europa após se reunir com o treinador da equipe. "Eu estava no norte de Portugal, combinei de encontrá-lo (Filipe Luís). Foi excelente, ele tem ideias muitas modernas. Pelos anos em que ele esteve na Europa, nós temos ideias muito parecidas, foi ótimo", comentou.