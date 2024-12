Iga Swiatek vê Polônia 'mordida' por derrota na final passada e pronta para levar a United Cup

Depois de desperdiçar dois match points contra a Alemanha na decisão e deixar escapar o título no ano passado, a Polônia chega à Austrália vacinada e, segundo a tenista Iga Swiatek, motivada para conquistar a United Cup pela primeira vez. A ex-número 1 do mundo, agora atrás da belarussa Aryna Sabalenka, novamente lidera a equipe no torneio, que terá início nesta sexta-feira.

"No ano passado, chegamos muito perto. Aquela partida traz muitas emoções, mas ainda me lembro dela como positiva, mesmo tendo perdido a última. Foi bem divertido", afirmou Swiatek em sua chegada a Sydney, palco da estreia da Polônia, contra a Noruega, na segunda-feira. "Tivemos match points na partida de Hubie (Hurckacz). Então, com certeza, este ano queremos ter outra chance e, com sorte, ir para as últimas etapas do torneio para lutar pela vitória, porque acho que a equipe polonesa é incrível."

A United Cup será um termômetro para Swiatek avaliar sua pré-temporada sob o comando do novo técnico Wim Fissette, após o fim da parceria com Tomasz Wiktorowski. "No geral, acho que meus preparativos foram muito bons, mesmo tendo sido curtos porque minha temporada terminou mais tarde do que o normal. Passei todos os dias na quadra com 100% de comprometimento e isso foi o mais importante", afirmou.